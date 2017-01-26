Экс-справедливоросс Иван Васильев написал заявление о вступлении в новую партию

14:31, 30 января 2017, ПАИ

Псковский общественник и политический активист Иван Васильев, 25 января сообщивший о выходе из состава партии «Справедливая Россия», заявил о намерении вступить в партию «Родина». Фото заявления о вступлении он опубликовал в социальной сети Facebook.

«Последние несколько дней ваш покорный слуга задавался вопросом продолжения своей общественно-политической деятельности. Взвесив все за и против и рассмотрев разные варианты мною сегодня было принято решение о написании заявления в партию «Родина» с просьбой включить меня в свои ряды. Что же - выбор сделан, и вы - друзья мои имеете право о нем знать. Что будет дальше - покажет время. С Богом», - написал активист.

Напомним, ранее активист заявил о выходе из «СР» в связи с несогласием с действиями лидера ее регионального отделения Олега Брячака. «Олег Брячак, ведомый собственными интересами, своими действиями вносит раскол как внутри партии «Справедливая Россия», так и в обществе», - написал он.