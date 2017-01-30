В Пскове состоялось торжественное открытие проекта дизайнера Алины Герман «Большое будущее»

17:03, 30 января 2017, ПАИ

30 января в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса состоялось открытие социального проекта «Большое будущее», инициатором которого является известный дизайнер из Санкт-Петербурга Алина Герман. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, в торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Псковской области Андрей Турчак, его первый заместитель Вера Емельянова, начальник областного Управления образования Александр Седунов, руководитель Управления социальной защиты населения региона Армен Мнацаканян, ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко и генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» Елена Косенкова.

«Вручаю ножницы от вашего будущего Андрею Анатольевичу, благодаря которому оно у вас будет», - сказала Алина Герман и вместе с губернатором и одной из школьниц - участниц проекта перерезала красную ленточку.

Под проект в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса оборудованы два помещения: одно – под лекторий, второе – производственное, где предусмотрены рабочие места, установлены швейные машинки. На данный момент набрана группа из 25 учащихся разных школ.

Алина Герман рассказала, что дети будут обучаться полтора года, здесь их научат не только швейному делу, но и английскому языку, этикету, также дизайнер намерена привозить итальянских портных-лекторов. Кроме того, она отметила, что есть договорённость с фабрикой «Славянка», в раках которой дети смогут получать небольшие деньги за работу.

Инициатор проекта обратила внимание на комфортное оборудование и помещение: «Сделано быстро, просто, комфортно и стильно». Она выразила благодарность Андрею Турчаку за то, что все это получилось.

«Вам безумно повезло, - обратился глава региона к участникам проекта. - Каждый из вас получит старт в своей жизни, чтобы двигаться в том направлении, которое выберет». По его словам, самое главное, что за эти полтора года ребята приобретут новых друзей и получат профессию.

Губернатор также поблагодарил строителей, которые «создали такой оазис».

Он отметил, что инициативу поддержал генеральный директор ОАО «Великолукский мясокомбинат» Владимир Подвальный. «Что касается стен и ремонта – это все он», - пояснил Андрей Турчак. Он рассказал, что этот человек с нуля создал большую компанию. «Наверняка, кто-то из вас в большом будущем сможет повторить эту историю успеха», - добавил губернатор.

Также он выразил благодарность Елене Косенковой, которая будет сопровождать работу, всю учебную деятельность. Она подарила участникам проекта мультимедийное оборудование, чтобы они могли устраивать телемосты.

Кроме того, Андрей Турчак поблагодарил свою супругу, которая стояла у истоков проекта, в частности, оборудование – это её подарок.

Елена Косенкова, в свою очередь, сказала, что такой проект – единственный в стране, отметила его уникальность и поблагодарила за содействие главу региона. «Мы сделаем все возможное, чтобы вам понравилось», – обратилась она к участникам проекта, которые посетят ее фабрику.

Напомним, главная задача проекта - профориентация школьников и повышение качества подготовки специалистов для швейных предприятий Псковской области. В рамках подготовки к реализации проекта около 200 школьников школ города Пскова приняли участие в психологическом тестировании на предмет выявления профессиональных наклонностей; более 60 детей из числа прошедших тестирование приняли участие в презентации проекта, в результате чего 25 человек пожелали участвовать в его реализации.

Школьники будут обучаться основам швейного дела, заниматься английским языком, дизайном, изучать различные творческие направления в искусстве, осваивать основы здорового образа жизни. Для реализации проекта будут приглашать с лекциями люди, которые многого добились в жизни и в профессии. Сама Алина Герман также будет проводить занятия и мастер-классы, рассказывать о новейших технологиях в отрасли.