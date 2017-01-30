Кадр псковского фотографа растиражируют по всем миру в рамках проекта Apple (ФОТО, ВИДЕО)

21:47, 30 января 2017, ПАИ

Известный фотограф и волонтер Дмитрий Марков, проживающий в Пскове, принял участие в проекте «Одна ночь на iPhone 7» («One Night on iPhone 7») в рамках проекта компании Apple «Снято на iPhone 7». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

«Пять лет назад этот инстаграм начался с кадра, который я сделал на мой первый iPhone. Я был доволен удачным снимком, но вряд ли мог вообразить, что спустя несколько лет буду представлять Россию в глобальной кампании Apple «Снято на iPhone 7»! Фотография, которую я сделал в рамках проекта, будет представлена во всем мире: от центрального вокзала в Женеве до автобусных остановок в Мехико. Я благодарен Apple за приглашение в этот проект и обещаю впредь радовать своих подписчиков удачными кадрами», - написал Дмитрий Марков.

Компания Apple привлекла группу фотографов для съемки ночью 5 ноября 2016 года, чтобы продемонстрировать возможности в условиях слабого освещения камер телефонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Фотографы путешествовали по всему миру, начиная от клубов Йоханнесбурга в Южной Африке до крыш Шанхая в Китае.

Сделанные в рамках проекта фотографии будут размещены на рекламных щитах в ряде городов по всему миру.

Напомним, в 2015 год Дмитрий Марков получил получил Instagram-грант от одного из крупнейших фотоагентств мира. Ранее сообщалось, что Дмитрий Марков занял второе место на Activist Awards 2014 в любительской категории за фотоисторию «Дорога из серого кирпича». Речь идёт о об истории отца-инвалида из Пскова, в одиночку воспитывающего малолетнего сына, который также является инвалидом. До этого Дмитрий стал топ-пользователем Instagram.