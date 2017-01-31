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Областное Управление соцзащиты обратится в полицию по факту сбора московским «благотворительным фондом» средств от имени псковских интернатов

Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области намерено обратиться в полицию по факту незаконного сбора в Интернете средств от имени социальных учреждений региона благотворительным фондом «Солидарность». Об этом Псковскому агентству информации сообщила заместитель начальника Управления Татьяна Николаева.

Напомним, ранее стало известно, что мошенники собирают в Сети деньги от имени администрации Новосельского, Чихачёвского, Линовского и Гривского домов-интернатов для престарелых и инвалидов, которые расположены в Псковской области. Кроме того, был объявлен сбор средств в адрес учреждений, работающих с детьми, с использованием их старых наименований, в частности, Псковского детского дома и Великолукского детского дома-школы. Татьяна Николаева пояснила, что учреждений с такими названиями уже не существует, так как они перешли в ведение социальной сферы и теперь называются центрами помощи детям. Также мошенники собирали средства для социальных учреждений из других регионов.

«Вполне возможно, что эти показатели сбора средств тоже вымышленные, - прокомментировала Татьяна Николаева опубликованные в Интернете данные о, якобы, уже поступивших в фонд деньгах. - Никто не знает, как обстоит дело на самом деле, поэтому органы будут вести соответствующую проверку».

«Мы никаких взаимоотношений с таким фондом не имеем, мы с ним не сотрудничаем, никаких средств не получали и не поручали им такой сбор осуществлять», - заключила она.

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