В Пскове на публичных слушаниях предложили увеличить количеств депутатов городской Думы до 30

19:02, 31 января 2017, ПАИ

Сегодня, 31 января, в здании Псковской городской Думы прошли публичные слушания по проекту изменений в Устав города Пскова, предусматривающих перераспределение соотношения депатутов городского парламента, избранных по партийным спискам и по одномандатным округам.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, согласно подготовленой к обсуждению новой редакции Устава, 15 депутатов должны избираться по одномандатным округам, а 10 — по единому избирательному округу, то есть по партийным спискам [сейчас это соотношение составляет 12 к 13 — ПАИ].

Председатель фракции «Единая Россиия» в Псковской городской Думе Валерий Лесников по поводу этой новации сказал: «Мы могли увеличить число депутатов или изменить пропорцию. Было принято решение перераспределить мандаты, чтобы приблизить власть к населению».

Глава Пскова Иван Цецерский напомнил, что когда-то в городской Думе было 17 депутатов-одномандатников, потом их количество увеличилось до 25, а после введения смешанной системы формирования парламента, при которой часть мандатов замещается по партийным спискам, одномандатников стало 12. В результате, признался градоначальник, «стало сложнее в плане работы с избирателями». «Вообще идеально - 25 одномандатников. Но это прерогатива регионального законодательства. Оно обязывает нас иметь не менее 10 «списочников», — пояснил он.

В свою очередь Валерий Лесников напомнил, что в последнее время границы города не менялось, а количество избирателей в округах изменилось. «Нам все равно придется менять границы округов. Кроме того, чем меньше округа - тем больше у депутатов возможностей контактировать с избирателями», — добавил он.

Глава города отметил, что не видит в предложенных изменениях Устава ни ущемления прав избирателей, ни ущемления прав депутатов. «Мы, наоборот, даем шанс появиться в гордуме новым лицам», — резюмировал он.

В свою очередь ещё один действующий депутат городской Думы, лидер псковского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Григорий Турчин спросил у коллег: «Что нам мешает обратиться в Псковское областное Собрание и ввести 25 одномандатных округов?»

На это Валерий Лесников парировал, что на предыдущей сессии городского парламента было принято решение вынести на публичные слушания обсуждаемый сегодня вариант 15 депутатами-одномандатниками и 10 «списочниками». «Другой инициативы нет. Вносите: рассмотрим», — заметил он.

Между тем глава города Иван Цецерский высказал мнение, что в протокол публичных слушаний можно внести предложение обратиться в региональный парламент с законодательной инициативой об изменении нормы про обязательную минимальную депутатов, избранных по партийным спискам. «Но если потом вносить изменения в Устав, боюсь, до выборов мы не успеем...», — добавил глава Пскова.

Депутат городкой Думы от фракции «Справедливая Россия» Евгений Самуйлов высказал своё мнение по обсуждаемому вопросу: «Закон нам позволяет, как в Великих Луках, иметь 30 депутатов. Тогда можно будет сделать 20 одномандатников и 10 списочников. У нас в районных собраниях 15 депутатов, в сельских поселениях - 10. По такой логике, в гордуме должно быть 75 депутатов! Так что надо хотя бы максимальное число, разрешенное законом, ввести».

Слово также взял депутат областного Собрания, лидер псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг, который заметил: «Обязанности Псковской городской Думы что-то менять в уставе нет. Тут прозвучала мысль, что важно приблизить депутатов к избирателям. Я бы избегал деления депутатов на эффективных одномандатников и бездельников-списочников. Я предложил бы сохранить равенство долей одномандатников и списочников: 15 на 15. Другой расклад невыгоден в том числе «партии большинства»: при преодолении 5% процентов избирком будет обязан предоставлять мандат, а это может привести к коллизиям. Ни одна партия не заинтересована в уменьшении числа списочников. Это в компетенции гордумы, областной закон совсем не нужно для этого менять».

Подводя итоги слушаний, Иван Цецерский сказал, что все высказанные предложения будут включены в протокол и рассмотрены на очередной сессии городского парламента 10 февраля.

Отметим, если в феврале парламент областного центра примет поправки в Устав, то выборы нового созыва городской Думы в сентябре пройдут уже в соответствии с новыми правилами.