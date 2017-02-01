Названа стоимость электронной карты для проезда в автобусах Пскова (ВИДЕО)

14:27, 01 февраля 2017, ПАИ

Электронные карты для проезда в автобусах Пскова можно будет приобрести в обычных точках продажи проездных или у кондукторов, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации генеральный директор ГП «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт.

Первые электронные билеты поступят в продажу в середине февраля. Стоимость пластика составит 70-80 рублей. В эту сумму планируется включить стоимость одной-двух поездок. Приобрести единую транспортную карту можно будет у кондукторов или в обычных точках продаж проездных - в кассе на улице Коммунальной, 77/1 и на улице Леона Поземского, 123.

Пополнить свою электронную карту можно будет с помощью платёжных терминалов Qiwi (их в городе порядка 400), через системы «Сбербанка» (банкоматы, платёжные терминалы, приложение «Сбербанк-онлайн», кассы банка). Проверить текущее состояние счёта можно через сайт ГП «Псковпассажиравтотранс» или через специальное приложение для смартфонов.

В перспективе рассчитываться за проезд в автобусах можно будет, используя банковскую карту с поддержкой технологии PayPass, или через платёжные системы Apple Pay и Samsung Pay.

Чтобы оплатить проезд карту достаточно приложить к валидатору, кондуктор нажмёт на кнопку и отдаст пассажиру чек, в котором будет указано время, маршрут авобуса, стоимость услуги и фамилия кондуктора.

Электронные карты для льготных категорий населения будут персонифицированы. На обратной стороне разместится фотография владельца и информация о льготе.