18
16:43
Услуги по получению в российских МФЦ паспортов и водительских прав пока недоступны
15:45
Банк России определил, какие достопримечательности будут изображены на банкнотах 200 и 2000 рублей
14:27
Названа стоимость электронной карты для проезда в автобусах Пскова (ВИДЕО)
14:06
Номинанты на премию «Оскар 2017» выступят в клубе «Молоко и сено» 5 февраля
13:59
Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные
13:43
Точная дата подорожания проезда в автобусах Пскова пока неизвестна
11:49
В Пскове начали переоборудование светофоров на 25 перекрёстках
Еще новости
Общество

Названа стоимость электронной карты для проезда в автобусах Пскова (ВИДЕО)

Электронные карты для проезда в автобусах Пскова можно будет приобрести в обычных точках продажи проездных или у кондукторов, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации генеральный директор ГП «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт.

Первые электронные билеты поступят в продажу в середине февраля. Стоимость пластика составит 70-80 рублей. В эту сумму планируется включить стоимость одной-двух поездок. Приобрести единую транспортную карту можно будет у кондукторов или в обычных точках продаж проездных - в кассе на улице Коммунальной, 77/1 и на улице Леона Поземского, 123. 

Пополнить свою электронную карту можно будет с помощью платёжных терминалов Qiwi (их в городе порядка 400), через системы «Сбербанка» (банкоматы, платёжные терминалы, приложение «Сбербанк-онлайн», кассы банка). Проверить текущее состояние счёта можно через сайт ГП «Псковпассажиравтотранс» или через специальное приложение для смартфонов. 

В перспективе рассчитываться за проезд в автобусах можно будет, используя банковскую карту с поддержкой технологии  PayPass, или через платёжные системы Apple Pay и Samsung Pay.

Чтобы оплатить проезд карту достаточно приложить к валидатору, кондуктор нажмёт на кнопку и отдаст пассажиру чек, в котором будет указано время, маршрут авобуса, стоимость услуги и фамилия кондуктора.

Электронные карты для льготных категорий населения будут персонифицированы. На обратной стороне разместится фотография владельца и информация о льготе.

Версия для печати
Комментарии: 18 Обсудить >>>

Услуги по получению в российских МФЦ паспортов и водительских прав пока недоступны
01 февраля 2017
Услуги по получению в российских МФЦ паспортов и водительских прав пока недоступны
Банк России определил, какие достопримечательности будут изображены на банкнотах 200 и 2000 рублей
01 февраля 2017
Банк России определил, какие достопримечательности будут изображены на банкнотах 200 и 2000 рублей 6
Названа стоимость электронной карты для проезда в автобусах Пскова (ВИДЕО)
01 февраля 2017
Названа стоимость электронной карты для проезда в автобусах Пскова (ВИДЕО) 18
Номинанты на премию «Оскар 2017» выступят в клубе «Молоко и сено» 5 февраля
01 февраля 2017
Номинанты на премию «Оскар 2017» выступят в клубе «Молоко и сено» 5 февраля
Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные
01 февраля 2017
Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные 10
Точная дата подорожания проезда в автобусах Пскова пока неизвестна
01 февраля 2017
Точная дата подорожания проезда в автобусах Пскова пока неизвестна 6
В Пскове начали переоборудование светофоров на 25 перекрёстках
01 февраля 2017
В Пскове начали переоборудование светофоров на 25 перекрёстках
Более 7,5 млн рублей получит Псковская область из федерального бюджета на обустройство парков
01 февраля 2017
Более 7,5 млн рублей получит Псковская область из федерального бюджета на обустройство парков 5

Идет загрузка...