Глав муниципалитетов Псковской области призвали провести «разъяснительную работу» с коммунальщиками

14:23, 01 февраля 2017, ПАИ

Руководитель областного комитета по строительству и ЖКХ Андрей Агапов призвал глав муниципалитетов Псковской области призвали провести «разъяснительную работу» с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями в связи с ситуацией, сложившейся в регионе вокруг резко выросших счетов за оплату общедомовых нужд (ОДН). Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, с таким обращением Агапов выступил сегодня, 1 февраля, на совещании губернатора Псковской области с главами муниципалитетов.

По его словам, всем главам была доведена информация об утверждении нормативов, направлены разъяснения по применению данных норм при начислении платежей. Он также напомнил, что по итогам января будет произведен перерасчет платежей за ОДН.

Напомним, после получения квитанций от управляющих компаний в январе 2017 года многие жильцы многоквартирных домов в Псковской области возмутились значительным увеличением расходов на оплату общедомовых нужд из-за новой методики расчёта платежей за коммунальные ресурсы (холодную и горячую воду, а также электроэнергию), которые тратятся для содержания общего имущества.

26 января вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов на сессии Псковского областного Собрания сообщил, что региональные власти готовят обращение в Минстрой РФ и выразил надежду, что депутаты поддержат аналогичное обращение в Госдуму РФ. В этих документах речь пойдет об изменении принципа оплаты ОДН. «Складывается парадоксальная ситуация: мы заставляли ставить приборы учета, а теперь переходим на нормативы оплаты», - пояснил он.

Кроме того, Александр Кузнецов заверил парламентариев, что в феврале «жители получат адекватные платежные документы».