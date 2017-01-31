Псковского священника приговорили к штрафу и условному сроку за хранение оружия и наркотиков

15:29, 01 февраля 2017, ПАИ

Псковский городской суд назначил наказание в размере штрафа в 15 тысяч рублей и условного срока в 3 года и 3 месяца с испытательным сроком 2 года Иванову С. И., признанному виновным в приобретении и хранении наркотиков, оружия и боеприпасов. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из опубликованного решения суда. Отметим, что по информации ПАИ речь в приговоре идет о псковском священнике, который на момент преступления в 2016 году являлся храм святых Жен-Мироносиц.

В судебном решении говорится, что Иванов, являющийся потребителем наркотических средств, «нашел и присвоил» 19,82 грамм метамфетамина. Наркотик он «поместил в камеру холодильника, находящегося на кухне, где умышленно, незаконно хранил без цели сбыта, в крупном размере».

Кроме того, он совершил незаконные приобретение и хранение оружия и боеприпасов: речь идет о нарезном самозарядном пистолете системы Марголина калибра 5,6 мм., патронах к нему, а также приборе для бесшумной и беспламенной стрельбы (глушителе). Их, как следует из судебного решения, он также «нашел и присвоил».

Оружие и наркотики были изъяты у Иванова в ходе проведения оперативными сотрудниками УФСБ России по Псковской области гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по месту жительства священника.

«Иванов С. И. в полном объеме признал вину в совершении инкриминируемых преступлений, раскаялся; последовательными признательными показаниями способствовал правоохранительным органам в установлении фактических обстоятельств совершения преступлений; подсудимый имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, исключительно положительно характеризуется. Приведенные обстоятельства суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по каждому из инкриминируемых преступлений», – говорится в решении суда.

«Суд полагает, что основное наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, с установлением испытательного срока (...) в совокупности с дополнительным наказанием в виде штрафа, будет не только способствовать достижению целей наказания - исправление осужденного и предотвращения совершения им новых преступлений, но и будет соответствовать принципам социальной справедливости и соразмерности назначенного наказания совершенным преступлениям, позволит подсудимому доказать свое исправление, сохранит его социальные связи, позволит социально адаптироваться, продолжить трудовую деятельность», - также сказано в решении.