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Культура

Сегодня в галерее «Цех» псковского драмтеатра откроется выставка «Другой Пушкин»

Сегодня, 3 февраля, в галерее «Цех» Псковского академического театра драмы (улица Пушкина, 13) в рамках стартующего сегодня же XXIV Пушкинского театрального фестиваля откроется выставка Марии и Наталии Арендт при участии Саши П (Александра Петрелли) «Другой Пушкин». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра, вход на выставку свободный. 

Художницы Мария и Наталия Арендт — правнучки императорского врача Николая Фёдоровича Арендта, лечившего Пушкина после дуэли. 

Они так описали идею выставки: «Мы чувствуем себя причастными к этой трагедии русской культуры, так как наш прапрадедушка лейбмедик в свое время не смог помочь смертельно раненому поэту. Вслед за пушкиноведами мы позволили себе немного поразмышлять на тему, что могло бы быть, окажись в саквояже доктора Арендта порошок пенициллина... Представим себе, что наш классик чудом выжил, но, пережив клиническую смерть, он сильно изменился, настолько, что даже изменил литературе. Будучи отцом русского китча, толкователем сновидений, большим забиякой, великим созерцателем и предсказателем будущего, этот уже не-поэт стал искать других глубин, других выразительных средств. Эта выставка — наша попытка взглянуть на мир глазами классика, попробовать передать средствами изобразительного искусства то, что сказано или недосказано языком литературным...»

Отметим, выставка будет работать до 3 марта 2017 года. 

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