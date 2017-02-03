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Евгений Самуйлов выходит из «Справедливой России» из-за несовпадения взглядов с руководством регионального отделения партии

Депутат Псковской городской Думы Евгений Самуйлов выходит из партии «Справедливая Россия». «Сегодня я написал заявление в региональное отделение партии и с завтрашнего дня я в этом смысле свободный человек», - заявил он в интервью Псковскому агентству информации.

«Моё глубокое убеждение, что деятельность оппозиционной партии не должна персонализироваться. Это не то, ради чего создаются оппозиционные партии», - пояснил своё решение парламентарий. Он подчеркнул, что с руководством регионального отделения партии имеет «разночтения по самому главному вопросу». «Это не тот формат, которым нужно жить, работать и действовать, а идти на сделку с собственной совестью - для меня точно не приемлемо», - заявил Евгений Самуйлов.

Именно этим он объяснил и своё фактическое не участие в избирательной кампании партии в сентябре прошлого года.

Евгений Самуйлов подчеркнул, что завтра не намерен писать заявление на вступление в другую партию, но в перспективе не исключает, что примкнёт к какому-либо политическому объединению: «Я предполагаю участие в выборах в сентябре. Политика – это искусство компромиссов, поэтому возможны варианты».

Добавим, что Евгений Самуйлов – не первый, кто покинул «Справедливую Россию». В июле 2016 года о своём выходе из партии заявила тогдашний депутат Псковского областного Собрания Лилия Никифорова. «Бывает такое стечение обстоятельств, когда убеждения человека не меняются, а условия принятия решение, методы и подходы с руководителем регионального отделения партии становятся разные. Лучше я буду самостоятельно нести ответственность за свои поступки и решения», - объяснила своё решение Лилия Никифорова.

25 января уже этого года о выходе из «Справедливой России» заявил общественник и политический активист Иван Васильев с формулировкой «в связи с несогласием с действиями лидера ее регионального отделения Олега Брячака».

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