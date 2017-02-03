В Пскове появится памятный знак Ганзейский дней

13:38, 03 февраля 2017, ПАИ

На следующей неделе Ганзейский комитет при Псковской городской Думе рассмотрит вопрос об установке памятного ганзейского знака в областном центре. Об этом сообщила начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина 3 февраля в ходе пресс-конференции, посвященной Международным Ганзейским дням в Пскове в 2019 году, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Она также добавила, что конкурс на выбор лучшего эскиза памятного знака планируется провести уже в этом году. Точное место, где будет располагаться памятный знак, на пресс-конференции не учточнили.

Напомним, что у 39-х Международных Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове в 2019 году, уже появилась собственная символика. Разработанный брендбук включает в себя логотип, его концепцию, цветовое решение, текстовую составляющую и примеры использования. Кроме того, у каждых Международных Ганзейских дней есть свой слоган, в нашем городе он будет звучать как «Путь навстречу». При этом сегодня отметили, что до конца представленный публике логотип и фирменный стиль Ганзы-2019 ещё не утверждён, поэтому их авторство будет раскрыто лишь после окончательного утверждения.