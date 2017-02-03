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Опубликовано расписание Всероссийских юниорских соревнований по биатлону в Островском районе

Церемония открытия Всероссийских соревнований по биатлону среди юниоров на призы губернатор Псковской области, которые пройдут с 9 по 15 февраля на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе, пройдёт 10 февраля в 20:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном госкомитете по физической культуре и спорту.

11 февраля (суббота) в 11:00 начнётся женская гонка на 12,5 км, затем в 14:00 стартует мужская гонка на 15 км.

13 и 14 февраля в 11:00 начнутся женские соревнования по сприну на 7,5 км, а в 14:00 — мужчкие на 10 км.

Напомним, всероссийские соревнования будут проходить взамен Юниорского чемпионата мира, который в эти дни должен был пройти в Островском районе, но был отменён по решению Союза биатлонистов России на фоне требований представителей ряда стран к бойкоту или отмене соревнований из-за допингового скандала. 

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