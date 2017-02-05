Для участников гонки «Лыжня России» в Великих Луках организуют доставку в Сенчитский Бор

11:34, 06 февраля 2017, ПАИ

Для заявившихся заранее участников всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», которая состоится 11 февраля в Сенчитском Бору на спортивной базе Академии физической культуры и спорта в Великолукском районе, будет организована доставка на место соревнований. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Кроме того, посетить «Лыжню России» можно, воспользовавшись общественным транспортом – автобусом № 105к, который отправляется от улицы Дружбы в 7:50, 12:00 и 15:00. Время обратного отправления из Сенчит – 8:55, 13:15, 16:35.

В комитете по физкультуре и спорту администрации города напомнили, что гонка стартует в 12:00. Для участников будут организованы несколько дистанций: мальчики и девочки 2008 года рождения и моложе пробегут два километра, юноши и девушки 1999 года рождения и моложе – 5 километров, а для мужчин и женщин 1998 года рождения и старше предназначена дистанция в 10 километров. Кроме того, в «Лыжне России» примут участие представители власти и другие высокие гости – для них предназначен участок лыжни длиной 2017 метров.

После проведения «Лыжни России» будет организовано выполнение испытаний комплекса ГТО «Бег на лыжах».

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие медицинский допуск.

С 7 по 10 февраля работает мандатная комиссия по адресу: ВЛГАФК, площадь Юбилейная, 4, кабинет № 120, где можно подать заявку и получить всю необходимую информацию. Телефоны: 3-93-88, 89113557801 или ААА-А2@yandex.ru – Алексей Аввакуменков. 11 февраля с 9:30 до 11:00 также будет проходить регистрация участников на месте проведения старта.

В комитете добавили, что все участники «Лыжни России» получат сувенирные лыжные шапочки и номера. На месте проведения мероприятий будет организована торговля и культурная программа.