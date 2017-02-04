Василий Краснов покидает «Партию Роста»

10:41, 06 февраля 2017, ПАИ

Экс-председатель псковской коалиции непарламентских партий Василий Краснов покидает «Партии Роста», местное отделение которой он до недавнего времени возглавлял.

Как сообщил Псковскому агентству информации сам политик, он написал заявление о выходе из партии на имя председателя Бориса Титова.

«На прошедшей неделе у меня состоялся очередной телефонный разговор с сотрудником центрального аппарата «Партия Роста» – заместителем руководителя регионального департамента Партии Егоровым Антоном Алексеевичем. Могу сказать совершенно точно, что после моих заявлений по защите псковских гайд-парков и требований оргкомитета к губернатору Псковской области отношение ко мне в партии кардинально изменилось. По телефону мне заявили, что я уже не являюсь секретарем федеральной контрольно-ревизионной комиссии, к слову говоря, это федеральная партийная должность и какие-либо изменения по ФКРК уполномочен принимать только федеральный съезд. Я поинтересовался: «А на каком основании произошли эти изменения?». Мне поспешили заявить: «смотрите сайт, Вас там больше нет». Попытался объяснить, что размещенная информация на сайте и устав Партии – это разные вещи и в моем случае просто не совместимые. В итоге Егоров А.А. сообщил, что со мной свяжется юрист ЦА «Партии Роста» Сергей Александрович и все прояснить. Однако со мной так никто и не связался, более того, перестали отвечать на сообщения. В моем понимании – это детский сад. С подобным отношением я не согласен. К сожалению, «Партия Роста» превратилась в 100% спойлер власти со всеми вытекающими последствиями. У меня же иная история…», — отметил Краснов.

Он также добавил, что в ближайшее время «мы с командой примем свое решение о дальнейшей политической деятельности и заявим о нем в СМИ».