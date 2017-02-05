Псковские каратисты заняли призовые места на Чемпионате и Первенстве Северо-Запада в Череповце

14:20, 06 февраля 2017, ПАИ

Псковские спортсмены заняли призовые места на Чемпионате и Первенстве Северо-Западного федерального округа по каратэ WKF, которые прошли с 3 по 5 февраля в Череповце. Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации каратэ города Пскова, в составе сборной региона принимали участие 19 спортсменов клуба каратэ «Будокан «Атэми».

В состязаниях участвовали более 750 представителей областей Северо-Западного федерального округа, а также приглашенных команд. Соревнования прошли по правилам олимпийского вида спорта каратэ WKF в дисциплинах «индивидуальное и командное кумите», «индивидуальное ката» и «ката-группа».

Псковичи Максим Степанов, Олег Нестеренков и Владимир Сподынюк завоевали первые места в ката-группе (категория 16-17 лет). Кроме того, Максим Степанов получил «бронзу» в индивидуальном ката (категория 16-17 лет), а Максим Иванов стал третьим в индивидуальном кумите (категория 14-15 лет свыше 70 кг).

Первенство Северо-Западного Федерального округа являлось последним этапом отбора на финал Летней спартакиады учащихся, которая пройдет в июле в городе Ростов-на-Дону. Максим Степанов будет представлять Псковскую область в составе команды СЗФО.

В рамках Чемпионата и Первенства прошли детские межрегиональные соревнования (категории 6-13 лет) в которых псковская команда также приняла участие. Елизавета Потебня, Полина Лопатина, Алина Вепихович завоевали победу в ката-группе и «серебро» в командном кумите в категории 8-9 лет. Иван Шевчук занял третье место в индивидуальном ката среди спортсменов 6-7 лет, Максим Зайцев - третье место в индивидуальном кумите в категории 6-7 лет свыше25 кг. Четвертыми в своих категориях стали Елизавета Потебня, Даниил Минин и Даниил Гоша.

Кроме того, в рамках соревнований проходил аттестационный судейский семинар, в ходе которого увеличилось количество аттестованных судей по виду спорта в судейском корпусе Федерации каратэ города Пскова: Михаил Шалыгин получил вторую судейскую категорию, Александр Кашуба, Владимир Сподынюк, Дмитрий Дьяков и Евгений Ермолов - третью категорию.

Тренируют спортсменов тренер 1 категории А. Потебня, тренер 1 категории К. Блохин и тренер 2 категории М. Шалыгин.