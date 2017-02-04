3
15:43
Псковский политкалендарь: Январь 2017 года
17:10
На границе Латвии и России появилось 23-километровое заграждение
13:06
Евгений Самуйлов выходит из «Справедливой России» из-за несовпадения взглядов с руководством регионального отделения партии
16:59
«Ну и что, что зомби?..»
13:59
Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные
20:24
В Невельском районном Собрании депутат-одномандатник от КПРФ досрочно сложил свои полномочия
19:02
В Пскове на публичных слушаниях предложили увеличить количеств депутатов городской Думы до 30
Еще новости
Политика

Средний размер пенсии в России превысил 14 тысяч рублей

После проведенной единовременной выплаты и компенсаций средний размер ежемесячной пенсии в России превысил 14 тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Пенсионного фонда РФ Антон Дроздова.

В понедельник с ним встретился премьер-министр Дмитрий Медведев, и глава фонда отчитался о проведенной работе по выплате единовременной денежной выплаты и компенсаций пенсионерам.

По словам Антона  Дроздова, в январе эта работа была завершена, деньги получили 43,5 млн человек. Кроме того, были проведены необходимые работы по индексации пенсий на 5,6%, деньги почта разносит гражданам уже с 3 февраля.

Кроме того, изменен порядок ежемесячных денежных выплат льготникам - их число составляет 15,6 млн человек, размер индексации для них также составил 5,4%.

«В результате этих мер пенсии увеличиваются до 13,620 рублей, а с учетом пяти тысяч единовременной выплаты - до 14 тысяч рублей», - сказал Антон Дроздов. Он уточнил, что средняя сумма даже несколько превышает 14 тыс. рублей. «Это более чем на 2,1% больше, чем инфляция, то есть мы обеспечиваем реальный рост пенсий», - сказал глава Пенсионного фонда.

Он добавил, что в ближайшие три года пенсия ветеранов войны превысит 40 тысяч рублей. «Хотел бы отметить, что исходя из бюджета на 2017-2019 годов, предусматривается дальнейший рост пенсий и увеличение более чем на тысячу рублей, а если говорить о таких категориях, как ветераны и участники войны, тут уже будет более 40 тысяч рублей для этих категорий», - сказал глава ПФР.

Версия для печати
Комментарии: 3 Обсудить >>>

На границе Латвии и России появилось 23-километровое заграждение
04 февраля 2017
На границе Латвии и России появилось 23-километровое заграждение 6
Евгений Самуйлов выходит из «Справедливой России» из-за несовпадения взглядов с руководством регионального отделения партии
03 февраля 2017
Евгений Самуйлов выходит из «Справедливой России» из-за несовпадения взглядов с руководством регионального отделения партии 13
Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные
01 февраля 2017
Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные 15
В Невельском районном Собрании депутат-одномандатник от КПРФ досрочно сложил свои полномочия
31 января 2017
В Невельском районном Собрании депутат-одномандатник от КПРФ досрочно сложил свои полномочия
В Пскове на публичных слушаниях предложили увеличить количеств депутатов городской Думы до 30
31 января 2017
В Пскове на публичных слушаниях предложили увеличить количеств депутатов городской Думы до 30 6
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей
26 января 2017
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей 1
Иван Васильев: Олег Брячак своими действиями вносит раскол как внутри «Справедливой России», так и в обществе
25 января 2017
Иван Васильев: Олег Брячак своими действиями вносит раскол как внутри «Справедливой России», так и в обществе 11
Александр Котов: Сегодняшние студенты – это будущее нашего региона и страны
25 января 2017
Александр Котов: Сегодняшние студенты – это будущее нашего региона и страны 3

Идет загрузка...