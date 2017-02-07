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Роман Романов переходит на работу в ПсковГУ

Роман Романов переходит с должности заместителя руководителя аппарата администрации Псковской области в Псковский государственный университет (ПсковГУ). Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, он займет пост проректора по воспитательной работе. Об этом сегодня на заседании региональной администрации сказал губернатор Андрей Турчак.

«Романов переходит на должность проректора по воспитательной работе в ПсковГУ. Он также будет курировать работу Центра студенческих инициатив, Ресурсного центра и Центра политических исследований при вузе. Романова мы отпускаем с грустью, но ректор [Юрий Демьяненко] был очень настойчив. Желаю вам удачи на новом месте работы», — отметил глава региона. При этом он добавил, что ставка заместителя руководителя аппарата администрации, которую замещал Романов, упраздняется в целях экономии.

Напомним, Роман Романов прибыл в Псков в команде Андрея Турчака при назначении того на пост губернатора Псковской области в феврале 2009 года. Он родился в 1978 году в Томске, в 2000 году с отличием окончил исторический факультет Томского государственного педагогического университета и аспирантуру Томского института образовательных систем. После этого с 2000 по 2002 годы Романов работал ассистентом кафедры педагогики Томского государственного педуниверситета, а затем возглавил управление по воспитательной работе вуза. В 2006 году Роман Романов стал главным специалистом по работе с молодежью в партии «Единая Россия», где и познакомился с Андреем Турчаком, который возглавлял координационный Совет молодёжного движения «Молодая гвардия Единой России». В 2008-2009 годах Романов был консультантом по социальным проектам ООО «Молодежный инициативный центр».

С февраля по апрель 2009 года он работал  помощником заместителя губернатора области - руководителя аппарата администрации области, после чего возглавил управление внутренней политики областной администрации. В октябре 2014 года был переведён на должность заместителя руководителя аппарата администрации Псковской области.

Также Роман Романов известен как писатель, автор произведений «Чиновник Авдий», «Охотники за голосами» и «Монархисты из квартиры 27».

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