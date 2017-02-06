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Безалаберность родителей в псковском управлении МЧС назвали причиной гибели детей на пожарах

Увеличение количества погибших на пожарах детей вызывает тревогу у сотрудников ГУ МЧС России по Псковской области. «Причиной их гибели является безалаберность родителей - во всех случаях дети были оставлены без присмотра», - сказал 7 февраля на заседании администрации региона представитель ведомства, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, докладчик сообщил, что получивший серьёзные травмы в результате пожара в частном доме в деревне Морино Дновского района 5-летний мальчик жив, но находится в тяжелом состоянии. Ребенок был доставлен в отделение реанимации ГБУЗ «Детская городская больница №1» Санкт–Петербурга.

Представитель МЧС также перечислил основные причины пожаров регионе: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил при эксплуатации электрооборудования и печи. По его словам, все погибшие были обнаружены в жилом секторе, в организациях и на предприятиях - ситуация стабильная. 36% из погибших составляют пенсионеры, более 40% - люди без определенных занятий и места жительства. 32% умерших находились в нетрезвом виде, по вине людей, пребывавших в состоянии алкогольного опьянения, произошли 12% возгораний.

Что касается обстановки на водоемах, то, как сообщил докладчик, в основном люди гибнут в зимнее время из-за неустойчивого ледостава. «Особенно это характерно для районов. На крупных реках и озерах обстановка стабильная, но на лесных озерах - статистика не очень», - заметил он.

Выслушав, губернатор Псковской области Андрей Турчак сказал: «Сегодня утром во время моей прогулки вдоль Псковы и Великой я насчитал 24 человека, которые пересекали реки. Это при том, что у мостов есть промоины».

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