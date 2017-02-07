Псковичей призывают серьезно подходить к выбору стеклоомывающей жидкости

18:47, 07 февраля 2017, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области призывает жителей региона серьезно подходить к выбору стеклоомывающей жидкости. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, при покупке следует обращать внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, названии продукции, назначении, составе, соответствии техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроках годности, мерах предосторожности.

Псковичам настоятельно рекомендуют не покупать автомобильную стеклоомывающую жидкость вдоль дорог, так как возможна продажа товаров ненадлежащего качества, после применения которых могут появиться негативные последствия в виде головной боли, тошноты и головокружения.

Также следует помнить, что качественный продукт не может быть дешевым, особенно зимнего ассортимента, рассчитанный на работу при низких температурах. Стеклоомывающие жидкости на спиртовой основе содержат непищевые спирты и непригодны для пищевых целей.

Обращений граждан с жалобами на покупку ими стеклоомывающей жидкости ненадлежащего качества в Управление Роспотребнадзора в текущем году не поступало. Тем не менее, сотрудники ведомства продолжают контролировать безопасность реализуемой стеклоомывающей жидкости, проводятся внеплановые выездные проверки, на которых осуществляется отбор проб стеклоомывающих жидкостей на наличие в них метанола.

Напомним, с начала года были отобраны 8 проб, в результате проведенных исследований две из них оказались с содержанием метанола.