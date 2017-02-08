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Общество

Прокуратура требует отстранить руководителя «Псковпассажиравтотранса» от исполнения обязанностей

Прокуратура Псковской области внесла в адрес губернатора Андрея Турчака представление с требованием отстранения от исполнения обязанностей руководителя государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», устанавливающих запрет для руководителей государственных предприятий быть учредителями (участниками) юридических лиц, занимать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, и. о. генерального директора ГП Псковской области «Псковпассажиравтотранс» в период исполнения им обязанностей руководителя государственного предприятия являлся учредителем и руководителем ряда коммерческих и некоммерческих организаций.

В этой связи прокуратура внесла губернатору представление с требованием устранения выявленных нарушений федерального законодательства, в том числе рассмотрения вопроса об отстранении от исполнения обязанностей руководителя предприятия.

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