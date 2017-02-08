Псковские коммунисты выступают против изменения пропорции одномандатников и «списочников» в псковской гордуме

10:43, 08 февраля 2017, ПАИ

Псковские коммунисты выступают против изменения нынешнего принципа формирования Псковской городской Думы. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации заявил первый секретарь псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко.

Напомним, в пятницу, 10 декабря, городская Дума на очередной сессии будет рассматривать поправки в Устав города Пскова, предусматривающие перераспределение соотношения депутатов городского парламента, избранных по партийным спискам и по одномандатным округам с нынешнего соотношения 12 к 13 на 15 к 10. Поправки были инициированы представителями партии «Единая Россия» и объясняются изменением количества избирателей в городе.

«К этим поправкам я отношусь отрицательно. Они их обосновывают тем, что, мол, увеличилось количество жителей города Пскова и сложнее стало депутатам[-одномандатникам] работать. Но у нас, видите, по выборам в областное Собрание в Пскове 6 округов всего, и нормально [избранные по городским округам] депутаты, я считаю, работают, и времени хватает им. Так что наша позиция — оставить всё как было», — сказал Алексеенко.

Он добавил, что изменение принципа формирования псковской гордумы потребует нарезки новых избирательных округов, формированию новых избирательных участков, что, по его мнению, приведёт к путанице и снизит прозрачность предстоящих в сентябре выборов депутатов нового созыва городского парламента.