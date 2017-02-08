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Минаков: Поправки в Устав Пскова на руку «Единой России», одномандатники которой берут абсолютное большинство

Координатор ЛДПР по Псковской области, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации заявил, что поправки в Устав города Пскова об изменении принципа формирования городского парламента к предстоящим в сентябре выборам депутатов нового созыва Думы играют на руку «Единой России». 

Напомним, в пятницу, 10 февраля, Псковская городская Дума на очередной сессии будет рассматривать поправки в Устав города, предусматривающие перераспределение соотношения депутатов, избранных по одномандатным округам и по единому избирательному округу (партийным спискам). Напомним, сейчас в гордуме 12 одномандатников и 13 парламентариев-списочников, а предлагается перераспределить это соотношение на 15 к 10. Поправки были инициированы представителями партии «Единая Россия» и объясняются изменением количества избирателей в городе.

 

«К этому изменению мы относимся негативно. Это опять изменение со стороны «Единой России», чтобы, имея более низкий процент, взять большее количество мандатов, потому что, как мы видим, одномандатники от этой партии и в областном Собрании, и в Госдуме берут абсолютное большинство, — заявил Минаков. — Но, к сожалению, решение будет принято, мы не сомневаемся, что они его продавят. Поэтому будем идти на выборы с теми реалиями, которые они нам дадут».

Лидер псковских либерал-демократов отметил, что представителям партии в городской Думе будет рекомендовано голосовать против предложенных поправок.

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