С 8 по 12 февраля в Пскове пройдут Первенство и Чемпионат Северо-Запада по боксу

13:36, 08 февраля 2017, ПАИ

С 8 по 12 февраля в Пскове в спортивном зале агротехнического колледжа (Ленинградское шоссе, 24) пройдут Первенство Северо-Западного федерального округа по боксу среди юношей и девушек и Чемпионат Северо-Запада по боксу среди женщин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

8 февраля в 16:00 состоятся предварительные бои, в 18:00 – открытие соревнований. 9 февраля и 10 февраля в 14:00 запланированы предварительные бои, 11 февраля в 14:00 – полуфинальные, а 12 февраля в 11:00 стартуют финальные бои, после чего состоится награждение.

В соревнованиях примут участие 10 регионов Северо-Западного федерального округа: Псковская, Ленинградская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Вологодская, Архангельская области, Республики Коми и Карелия, Ненецкий автономный округ.

Псковскую область представят воспитанники Центра спортивной подготовки, ДЮСШ «Лидер» и «Гармония» города Пскова, спортивной школы «Экспресс» города Великие Луки, Центра дополнительного образования детей Пустошки.

Среди юношей 2001-2002 годов рождения будут состязаться псковичи Иван Круталевич в категории 46 кг, Артур Кулаков - 50 кг, Дмитрий Дмитриев - 63 кг, Александр Кальницкий - 52 кг, Никита Сергеев - 54 кг, Роман Мухитдинов - 66 кг, Илья Востряков - 70 кг, а также великолучане Илья Векшин - 57 кг, Павел Дорофеев – свыше 80 кг, жители Пустошки Никита Шишлов - 63 кг и Савелий Юринов - 66 кг.

Среди девушек 2001-2002 годов рождения на турнире выступят Виктория Яковлева (57 кг) и Александрина Осокина (75 кг) из Пскова.

Среди юниорок 1999-2000 годов рождения регион представит псковичка Карина Иванова в категории 60 кг.

Среди женщин 1998 года рождения и старше за победу поборются Татьяна Козырева (48 кг) из Пскова и Асият Гафарова (48 кг) из Великих Лук.