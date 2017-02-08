Брячак: Чем меньше депутатов, тем лучше

12:54, 08 февраля 2017, ПАИ

Лидер «Справедливой России» в Псковской области, депутат областного Собрания Олег Брячак поддерживает инициативу об увеличении доли депутатов-одномандатников в Псковской городской Думе, несмотря на то, что, по его мнению, соответствующие поправки инициированы представителями «Единой России» для решения своих интересов.

Напомним, в пятницу, 10 февраля, Псковская городская Дума на очередной сессии будет рассматривать поправки в устав города, предусматривающие перераспределение соотношения депутатов, избранных по одномандатным округам и по единому избирательному округу (партийным спискам). Напомним, сейчас в Гордуме 12 одномандатников и 13 парламентариев-списочников, а предлагается перераспределить это соотношение на 15 к 10. Поправки были инициированы представителями партии «Единая Россия», их авторы объясняют необходимость перемен изменением количества избирателей в городе.

«Я думаю, что в данном случае «Единая Россия» преследует, конечно, интересы свои, но в целом я отношусь к увеличению доли депутатов-одномандатников положительно», — отметил Олег Брячак.

«Моя позиция заключается в том, что чем меньше депутатов, тем лучше, — добавил он. — И я всё-таки склонен думать, что полезней будет, если депутаты будут избираться только по одномандатным округам, ну может совсем небольшой процент — по партийным спискам».