Праправнучка Пушкина посетила великолукскую усадьбу Софьи Ковалевской

14:56, 08 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 8 февраля, праправнучка Александра Пушкина посетила выставку «Софья Ковалевская. Полибино. Михайловское. Стокгольм», которая открылась в музее-усадьбе первой в России женщины-профессора математики в Полибино (Великолукский район, Псковская область). Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

По приглашению Пушкинского заповедника выставку «Софья Ковалевская. Полибино. Михайловское. Стокгольм» посетила делегация Немецкого пушкинского общества, которая прибыла в Псковскую область на дни памяти А. С. Пушкина. Напомним, 10 февраля исполняется 180 лет с момента смерти поэта.

Делегацию возглавляет праправнучка Пушкина и правнучка императора Александра II Клотильда Фон Ринтелен. «Гости из Германии были впечатлены господским домом и представленными экспонатами», - отметила Лидия Токарева.

Она рассказала, что председатель госкомитета Псковской области по культуре Жанна Малышева поблагодарила создателей выставки за предоставленную возможность познакомиться с материалами о первой русской женщине-математике.

Напомним, что на выставке представлены копии живописных (масло, акриловая паста, картон) работ Игоря Шаймарданова из цикла «Софья Ковалевская». На картинах изображены места, сыгравшие особую роль в судьбе выдающегося математика — Полибино, Михайловское и Тригорское, Псков, Санкт-Петербург, Париж, Стокгольм второй половины XIX века. Фигуры главной героини и её современников даны в пейзажах как второстепенные элементы композиции (стаффажи).

Другой блок экспозиции — фотографии, выполненные сотрудниками «Михайловского»: его директором Георгием Василевичем и ведущим специалистом службы информации Николаем Алексеевым. На снимках — наиболее значимые экспонаты из фондов музея-усадьбы Софьи Ковалевской и виды современного Полибино.

Подобную выставку 10 февраля, в день памяти Софьи Ковалевской, музей-заповедник «Михайловское» откроет в Стокгольме (Швеция) в посольстве Российской Федерации.