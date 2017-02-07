Полиция задержала предполагаемого виновника смерти жителя Невеля из-за ссоры в баре по поводу татуировок

15:10, 08 февраля 2017, ПАИ

Полиция задержала предполагаемого виновника смерти 33-летнего жителя Невеля из-за ссоры в местном баре, где он получил смертельные травмы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, накануне, 7 февраля, в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти в машине скорой помощи по дороге в больницу 33-летнего мужчины. Согласно медицинскому судебному исследованию, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. По данному факту Великолукским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

По версии следствия, около полуночи 6 февраля двое ранее судимых мужчин употребляли спиртные напитки в пивном баре в Невеле. Из-за того, что подозреваемому не понравились нанесенные на теле потерпевшего рисунки в виде татуировок, между ними возник спор. В результате предполагаемый злоумышленник ударил своего оппонента кулаком по лицу. От удара потерпевший получил черепно-мозговую травму, от которой впоследствии скончался по дороге в больницу.

Следователи совместно с полицейскими проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.