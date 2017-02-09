Андрей Турчак обсудил с министром здравоохранения РФ развитие санавиации и открытие лечебного факультета в ПсковГУ

14:37, 09 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 9 февраля, в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака с министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, стороны обсудили различные направления развития здравоохранения в регионе.

Одной из тем стало участие Псковской области в программе по развитию санавиации. Напомним, распоряжением Правительства РФ регион получит субсидию на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации. В 2017 году на эти цели будет направлено 21,5 млн рублей. Софинансирование из средств областного бюджета составит более 1 млн рублей. Губернатор сообщил, что в настоящее время Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации разрабатывает региональную программу «Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Псковской области».

Кроме того, Андрей Турчак доложил Веронике Скворцовой о работе Псковского областного онкологического диспансера. С сентября 2016 года новое медицинское учреждение ведет прием пациентов.

Андрей Турчак и Вероника Скворцова также обсудили дорожную карту по открытию лечебного факультета на базе Псковского государственного университета и план мероприятий по подготовке, трудоустройству и закреплению медицинских кадров в учреждениях здравоохранения Псковской области. Эти мероприятия призваны восполнить дефицит медиков в регионе. На сегодняшний день он составляет 776 врачей и 341 средний медицинский работник.