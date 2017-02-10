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Церемония открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Островском районе перенесена

Церемония открытия Всероссийских соревнований по биатлону среди юниоров на призы губернатора Псковской области – отборочных состязаний к Первенству мира переносится с 10 на 11 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

Торжественное открытие состоится на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе сразу после окончания второй гонки дня, ориентировочно в 15:30.

11 февраля, в субботу, в 11:00 начнётся женская гонка на 12,5 км, в 14:00 стартует мужская гонка на 15 км. 13 и 14 февраля в 11:00 начнутся женские соревнования по спринту на 7,5 км, а в 14:00 — мужские на 10 км.

Напомним, всероссийские соревнования будут проходить взамен Юниорского чемпионата мира, который в эти дни должен был пройти в Островском районе, но был отменён по решению Союза биатлонистов России на фоне требований представителей ряда стран к бойкоту или отмене соревнований из-за допингового скандала

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