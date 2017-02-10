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Общество

Прокуратура Псковской области направила протест в связи с введением новых нормативов на ОДН

9 февраля прокуратура Псковской области направила протест на постановление Госкомитета региона по делам строительства и ЖКХ, в соответствии с которым были введены новые нормативы платы за общедомовые нужды. Об этом сообщил прокурор региона Сергей Белов на пресс-конференции 10 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации. По словам Сергея Белова, протест должен быть рассмотрен в течение 10 дней. «Если он не будет удовлетворён, мы пойдём в суд», - подчеркнул он.

Сергей Белов отметил, что это не простой вопрос, и в последнее время он «слишком политизирован с учетом того, что у нас непростая экономическая ситуация в государстве». Он напомнил, что на заседании администрации Псковской области 6 февраля данная тема бурно обсуждалась. «Ситуация не совсем простая, но, одновременно, ларчик открывается просто», - сказал Сергей Белов. В прокуратуре считают, что процесс применения нормативов, которые вступили в силу с 1 января, был применён неправильно.

«Я считаю, что должен быть перерасчёт тех платежей, которые были осуществлены по неправильным нормативам», - заявил прокурор и добавил, что надзорный орган настаивает на применении старых норм оплаты до тех пор, пока не будет отрегулирована новая система.

Также Сергей Белов высказал предположение, что возврат к прежнему способу оплаты неизбежен, мотивируя это так: «Ведь не зря же жильцы устанавливали все эти счётчики (общедомовые – ПАИ)».

Напомним, 8 февраля председатель Госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН, а накануне были внесены изменения в приказ комитета «Об утверждении нормативов» в части уточнения площадей, применяемых при расчете.

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