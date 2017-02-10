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Политика

Пять новых улиц Пскова получили названия

Депутаты Псковской городской Думы приняли решение о присвоении пяти новым улицам областного центра имен Героев Советского Союза – Андрея Баклана, Дмитрия Бизяева, Степана Здоровцева, Сергея Самкова, Алексея Яковлева. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 78-й сессии гордумы Пскова, новые улицы расположены у объездной дороги и посёлков Пожигово и Павшино Псковской области.

Также комитет одобрил проект решения о присвоении одному из филиалов Центральной библиотечной системы Пскова – центру общения и информации на улице Юбилейной, 87-а имени поэта Игоря Григорьева.

Напомним, что 8 февраля, накануне очередной сессии Псковской городской Думы, состоялось заседание комитета по социальным вопросам и молодежной политике под председательством Любови Николаевой, где данные вопросы были вынесены на сессию с рекомендацией «принять».

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