Пётр Алексеенко перестал быть депутатом Псковской гордумы
Коммунист Пётр Алексеенко перестал быть депутатом Псковской городской Думы. За досрочное прекращение его полномочий парламентарии гордумы проголосовали единоглассно на сессии 10 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
В соответствии с решением гордумы, депутатские полномочия Петра Алексеенко прекращены с 29 декабря 2016 года.
Напомним, Пётр Алексеенко сдал мандат Псковской городской Думы в связи с переходом в Псковское областное Собрание. Там он сменил скоропостижно скончавшегося 12 декабря прошлого года коллегу по партии Александра Рогова.