1
14:39
Глава Пскова: Формирование гордумы по новому принципу позволит эффективнее выполнять наказы избирателей
11:32
Александр Котов: Новый порядок формирования Псковской городской Думы пойдёт на пользу и депутатам, и избирателям
11:18
Конституционный суд отклонил жалобу Льва Шлосберга на норму областного закона «О статусе депутата»
10:29
Прокурор Псковской области обратился к Михаилу Гавунасу через СМИ
10:23
В Псковской городской Думе 7-го созыва будет больше одномандатников
21:54
Роман с продолжением
16:40
Рецепт Думы
Еще новости
Политика

Пётр Алексеенко перестал быть депутатом Псковской гордумы

Коммунист Пётр Алексеенко перестал быть депутатом Псковской городской Думы. За досрочное прекращение его полномочий парламентарии гордумы проголосовали единоглассно на сессии 10 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В соответствии с решением гордумы, депутатские полномочия Петра Алексеенко прекращены с 29  декабря 2016 года.

Напомним, Пётр Алексеенко сдал мандат Псковской городской Думы в связи с переходом в Псковское областное Собрание. Там он сменил скоропостижно скончавшегося  12 декабря прошлого года коллегу по партии Александра Рогова.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Глава Пскова: Формирование гордумы по новому принципу позволит эффективнее выполнять наказы избирателей
10 февраля 2017
Глава Пскова: Формирование гордумы по новому принципу позволит эффективнее выполнять наказы избирателей
Александр Котов: Новый порядок формирования Псковской городской Думы пойдёт на пользу и депутатам, и избирателям
10 февраля 2017
Александр Котов: Новый порядок формирования Псковской городской Думы пойдёт на пользу и депутатам, и избирателям
Конституционный суд отклонил жалобу Льва Шлосберга на норму областного закона «О статусе депутата»
10 февраля 2017
Конституционный суд отклонил жалобу Льва Шлосберга на норму областного закона «О статусе депутата» 1
Прокурор Псковской области обратился к Михаилу Гавунасу через СМИ
10 февраля 2017
Прокурор Псковской области обратился к Михаилу Гавунасу через СМИ 1
В Псковской городской Думе 7-го созыва будет больше одномандатников
10 февраля 2017
В Псковской городской Думе 7-го созыва будет больше одномандатников
Брячак: Чем меньше депутатов, тем лучше
08 февраля 2017
Брячак: Чем меньше депутатов, тем лучше 5
Минаков: Поправки в Устав Пскова на руку «Единой России», одномандатники которой берут абсолютное большинство
08 февраля 2017
Минаков: Поправки в Устав Пскова на руку «Единой России», одномандатники которой берут абсолютное большинство 5
Псковские коммунисты выступают против изменения пропорции одномандатников и «списочников» в псковской гордуме - Алексеенко
08 февраля 2017
Псковские коммунисты выступают против изменения пропорции одномандатников и «списочников» в псковской гордуме - Алексеенко 6

Идет загрузка...