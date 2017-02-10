Александр Котов: Новый порядок формирования Псковской городской Думы пойдёт на пользу и депутатам, и избирателям

11:32, 10 февраля 2017, ПАИ

Поправки в Устав города Пскова, предполагающие новый порядок распределения депутатских мандатов в Псковской городской Думе, помогут приблизить депутатов к избирателям. Такое мнение высказал председатель Псковского областного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Большее количество мандатов – пятнадцать из двадцати пяти – будет распределено по одномандатным избирательным округам. Таким образом, мы приближаем депутатов к избирателям. На примере областного Собрания, да и городской Думы тоже, скажу, что депутаты, избранные по одномандатным округам, больше встречаются с жителями, чаще проводят приёмы граждан, находятся с ними в более тесном контакте. Уверен, такие перемены пойдут на пользу обеим сторонам», - отметил председатель регионального парламента.

Александр Котов не исключил, что в ближайшее время на сессии областного Собрания депутаты рассмотрят поправки в Избирательный кодекс Псковской области в части, касающейся выборов в крупных муниципалитетах. Соответствующий проект, разработанный главой города, уже поступил в областное Собрание. «В этом случае выборы депутатов городских Дум Пскова и Великих Лук будут проводиться по такому же принципу, что и выборы в Псковское областное Собрание – в общегородскую часть партийного списка войдут лишь трое кандидатов, остальные распределятся по территориальным группам в соответствии с количеством избирательных округов», - сообщил Александр Котов.

По мнению председателя Псковского областного Собрания, новый подход должен стимулировать партийцев. «В каждом избирательном округе будет работать кандидат-одномандатник и три кандидата в составе партийного списка территориальной группы. Таким образом, мы создаём стимул для работы списочников и привязываем этих партийных кандидатов к избирателю, - пояснил Александр Котов. – Уверен, что в совокупности изменения в Устав города Пскова и в Избирательный кодекс будут способствовать более эффективной и ответственной работе депутатов».

Спикер подчеркнул, что перенарезка городских округов в любом случае была бы неизбежна – слишком изменилась ситуация за последние пять лет. Другое дело, что теперь она будет более существенной, чем просто корректировка, обусловленная численностью избирателей в том или ином районе. «Но я не вижу в этом ничего страшного, - заметил Александр Котов. - Каждая партия должна подбирать кандидатов, которые будут готовы работать в округе, которые пользуются авторитетом и уважением среди избирателей, могут предложить свои программы и способны убедить голосовать именно за них. Тут все в равных условиях».

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» добавил, что ему известно об опасениях оппозиционных партий относительно сложности подбора кандидатов в условиях непропорционального соотношения между одномандатниками и списочниками. «Для того и существует партия в политической системе, чтобы работать с людьми, привлекать в свои ряды сторонников и из их числа подбирать кандидатов на выборы», - обозначил свою позицию Александр Котов.

Председатель областного Собрания также напомнил, что схожую ситуацию региональный парламент успешно прошёл в 2016 году: сначала изменилась конфигурация избирательных округов, а затем численный состав общеобластной части списков.

«При этом компания областного масштаба, на мой взгляд, прошла нормально, новый подход не вызвал ни у кого проблем – кто хотел, участвовал в избирательном процессе. Собственно, результаты выборов налицо», - резюмировал Александр Котов.

Напомним, 10 февраля депутаты городской Думы внесли изменения в Устав Пскова, предусматривающие новый принцип формирования представительного органа муниципальной власти: количество избираемых по партийным спискам депутатов сократилось с 13 до 10, при этом число одномандатников, напротив, увеличилось с 12 до 15. Выборы очередного созыва Городской Думы по новой схеме пройдут уже в сентябре 2017 года.