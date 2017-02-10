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Политика

Игорь Сиротин стал внештатным замом главы Пскова

Депутата Псковской городской Думы Игоря Сиротина перевели на внештатную работу как заместителя главы Пскова в связи с его переходом на «другую штатную работу». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 78-й сессии гордумы Пскова.

Напомним, в январе стало известно, что пост руководителя исполкома Псковского регионального отделения «Единой России», ставший вакантным в конце 2016 года после ухода с него Александра Гончаренко, возглавит заместитель главы Пскова Игорь Сиротин, и что именно он будет руководить штабом «ЕР» в ходе предстоящей кампании по избранию депутатов городской Думы. 

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