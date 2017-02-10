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Общество

Артём Татаренко: «Народное признание» - хороший стимул для того, чтобы добрые дела получили новый мощный импульс

«Народное признание» -  хороший стимул для того, чтобы добрые дела получили новый мощный импульс и общественную поддержку», - заявил директор Псковской областной филармонии, член жюри премии Артем Татаренко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Он отметил: «Для меня приоритетным аргументом, при выборе того или иного кандидата, являлась социальная значимость, а не просто успешность или известность».

Артём Татаренко пожелал «Народному признанию» долгих лет жизни. «По активности людей видно, что премия нужна», - заключил он.

Напомним, на сайте Псковского агентства информации продолжается второй тур голосования за соискателей  Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2016».   Он продлится до 18:00 13 февраля.

В это же время будет идти голосование членов жюри. Напомним, в экспертную комиссию вошли 12 человек, голос каждого из них добавляет претенденту на награду 3% от общего числа голосов, поданных в соответствующей номинации. 17 февраля победители будут объявлены на торжественной церемонии вручения премии «Народное признание – 2016» в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Отметим, что в этом году в 11 номинациях премии были представлены 104 претендента на награду.  

Учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.

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