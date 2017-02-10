Глава Пскова: Формирование гордумы по новому принципу позволит эффективнее выполнять наказы избирателей

14:39, 10 февраля 2017, ПАИ

«Президент России в послании Федеральному Собранию дал четкую установку: максимально продолжать процесс по приближению деятельности всех органов власти к населению», - прокомментировал принятие изменений в Устав города глава Пскова Иван Цецерский, увеличивающее количество депутатов по одномандатным округам с 12 до 15. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, состав Псковской городской Думы теперь будет формироваться по новому принципу: 15 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, 10 - по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за единые списки кандидатов в депутаты, выдвинутые партиями. «В Пскове было и 17 одномандатных округов, поэтому предположение о том, что мы ввели что-то сверхъестественное, неверно. Опыт города показывает обратное», - подчеркнул глава города и отметил, что территориальная избирательная комиссия прорабатывала этот вопрос совместно с Думой.

«В сентябре этого года почти в 8 одномандатных округах выборы пройдут без участия, как мы говорим, старых депутатов, что создаст еще больше возможностей для новых персоналий. Партийные списки иногда формируются таким образом, что люди голосуют за одного, а приходят совсем другие. Поэтому здесь, когда человек голосует напрямую, он знает конкретную фамилию, конкретное лицо, понимает деловые, моральные качества этого человека, что, безусловно, позволяет нашим жителям сделать осознанный и правильный выбор», - пояснил Иван Цецерский.

Он также отметил, что вызванная дискуссия среди малых партий отражает их неуверенную позицию: «Партия должна бороться не только за голоса избирателей, но и за то, чтобы в их рядах появлялись значимые, авторитетные люди. Одномандатный депутат более эффективен для избирателей, ближе к ним, на вытянутой руке, что позволяет более эффективно выполнять наказы избирателей».