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Иван Цецерский предложил новый механизм формирования единого списка кандидатов в депутаты в городах Псковской области

Глава Пскова Иван Цецерский выступил с законодательной инициативой по внесению изменений в региональный закон «Избирательный кодекс Псковской области», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.  В проекте, внесенном в Псковское областное Собрание, предлагается при проведении в Псковской области выборов депутатов городских округов ввести новый механизм формирования единого списка кандидатов.

При принятии этой поправки выборы депутатов в городских округах региона, являющихся самыми многочисленными по количеству проживающих на их территории избирателей, будут проводиться по такому же принципу, что и выборы в Псковское областное Собрание - в общегородскую часть партийного списка войдут лишь трое кандидатов, остальные распределятся по территориальным группам в соответствии с количеством избирательных округов.

Предполагается, что список кандидатов по единому избирательному округу будет формироваться из общемуниципальной (не менее 1 и не более 3 кандидатов) и территориальных групп (не менее 2 и не более 3 кандидатов). Территории территориальных групп списка будут соответствовать территориям одномандатных избирательных округов. Количество территориальных групп списка кандидатов при выдвижении будет определяться решением партии и насчитывать не менее половины от количества одномандатных избирательных округов.

«Введение в единый список кандидатов территориальных групп позволит избирателям, в первую очередь, реализовывать свое избирательное право, опираясь не только на партийную программу, но и на личность кандидата. В свою очередь узнаваемость кандидата, повышает степень доверия избирателей и к кандидату, и к соответствующей партии в целом. Кроме того, это дает возможность конкретного понимания избирателями с кого из депутатов, избранных в составе списка, они смогут спросить за выполнение своих наказов. Такой подход будет способствовать, в том числе повышению явки избирателей. С учетом этого повышается и ответственность депутата перед избирателями», - пояснил важность решения глава Пскова.

По мнению председателя Псковского областного Собрания Александра Котова, новый подход должен стимулировать партийцев. «В каждом избирательном округе будет работать кандидат-одномандатник и три кандидата в составе партийного списка территориальной группы. Таким образом, мы создаём стимул для работы списочников и привязываем этих партийных кандидатов к избирателю, - пояснил Александр Котов. - Уверен, что в совокупности изменения в Устав города Пскова и в Избирательный кодекс будут способствовать более эффективной и ответственной работе депутатов».

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