В ПсковГУ состоится семинар «Россия и США в меняющемся мире»

18:03, 10 февраля 2017, ПАИ

С 13 по 15 февраля в Псковском государственном университете пройдет научно-образовательный семинар «Россия и США в меняющемся мире». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

На семинаре выступят доктор исторических наук, директор ИСКРАН, специалист в области американистики и современных международных отношений, бывший сотрудник ПсковГУ Валерий Гарбузов, кандидат политических наук, руководитель Центра региональных исследований ИСКРАН, специалист в области политики США в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии, а также в сфере урегулирования этнополитических конфликтов в СНГ Нина Гегелашвили, кандидат педагогических наук, руководитель Центра развития и инноваций ИСКРАН, Президент Российского общества изучения Канады (РОИК), специалист в области канадоведения и проблем глобализации Татьяна Кузьмина, а также доктор политических наук, руководитель Центра социально-политических исследований ИСКРАН, специалист в области социально-политических и гендерных исследований Надежда Шведова.

На семинаре прозвучат доклады на различные темы. В частности Валерий Гарбузов представит работу «Президентские выборы 2016 года в США и победа Дональда Трампа: итоги и перспективы», а Надежда Шведова - «Президентская гонка 2016 года в США и гендерный фактор».