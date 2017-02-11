Губернатор области осмотрел инфраструктуру обновленной лыжной базы «Юность»

16:37, 11 февраля 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак вместе с членами комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи осмотрели обновленную инфраструктуру лыжно-биатлонного центра «Юность», где сегодня стартовали Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров на призы Губернатора Псковской области — заключительный отборочный этап соревнований к чемпионату мира. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Официальные лица посетили оружейную комнату, медиацентр, выход спортсменов на огневой рубеж. Глава региона пообщался с организаторами соревнований, представителями команд, с тренерами. Андрей Турчак пожелал удачи всем участникам спортивных состязаний и отметил, что «трассу в Острове готовили не зря». «Она соответствует мировым стандартам», — констатировал Губернатор.

Он также отметил подготовку псковского спортсмена Дмитрий Станочникова. «Наш спортсмен показывает хорошее время», — добавил Андрей Турчак. В пресс-службе отметила, что зрители первенства тоже горячо поддерживают псковского биатлониста, который выступает под номером 21.