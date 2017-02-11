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Общество

Сегодня в Островком районе состоится Церемония открытия Всероссийских соревнований по биатлону

Сегодня, 11 февраля, в Островском районе Псковской области состоится Церемония открытия Всероссийских соревнований по биатлону среди юниоров на призы губернатора Псковской области – отборочных состязаний к Первенству мира. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

Церемония открытия была перенесена с 10-е на 11 февраля. Торжественное открытие состоится на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе сразу после окончания второй гонки дня, ориентировочно в 15:30.

В 11:00 начнётся женская гонка на 12,5 км, в 14:00 стартует мужская гонка на 15 км. 13 и 14 февраля в 11:00 начнутся женские соревнования по спринту на 7,5 км, а в 14:00 — мужские на 10 км.

Напомним, всероссийские соревнования будут проходить взамен Юниорского чемпионата мира, который в эти дни должен был пройти в Островском районе, но был отменён по решению Союза биатлонистов России на фоне требований представителей ряда стран к бойкоту или отмене соревнований из-за допингового скандала.

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