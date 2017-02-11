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Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
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Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону

На базе спортивно-оздоровительного центра «Юность» Псковской области в субботу, 11 февраля, состоялась торжественная церемония открытия заключительного отборочного этапа всероссийских соревнований по биатлону среди юниоров к Чемпионату мира. С этим событием сильнейших спортсменов страны от себя лично и от Администрации Псковской области поздравил Губернатор региона Андрей Турчак. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Он поприветствовал спортсменов и гостей на древней гостеприимной псковской земле и подчеркнул, что для региона принимать соревнования такого уровня — большая честь. Губернатор Андрей Турчак пожелал участникам первенства честных и чистых побед, показать свои лучшие стороны.

Отдельные слова признательности Андрей Турчак высказал в адрес вице-президента Союза биатлонистов России Вадима Мелихова за поддержку инициативы региона принять у себя соревнования такого высокого уровня.

Вице-президент СБР Вадим Мелехов в свою очередь сказал: «Все возвращается. Этот комплекс внес большой вклад в историю российского спорта. Здесь проходила подготовка олимпийцев, и база вновь принимает вас. Оргкомитетом, партнерами сделано все, чтобы создать максимально комфортные условия для проведения соревнований. А гостеприимство псковской земли вы уже могли оценить». Он также пожелал всем биатлонистам удачи, а зрителям хорошего настроения.

Генеральный директор ООО «Псковнефтепродукт» Юрий Малешин пожелал участникам соревнований принести победу себе и России.

После заездов состоялось награждение победителей и призеров. Дипломы, призы спортсменам вручили от Администрации Псковской области, ООО «Лукойл Северо-Западнефтепродукт» и Союза биатлонистов России. Кроме того, от генерального спонсора соревнований всем участникам первенства будут вручены специальные сувениры.

Напомним, с 9 по 15 февраля в Псковской области проходят всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров на призы Губернатора Псковской области. Эти старты являются заключительным отборочным этапом к Чемпионату мира среди юниоров, который пройдет в конце февраля-начале марта в Словакии. В соревнованиях принимают участие более 100 российских спортсменов.

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