Сергей Стиллавин: Псков обязан стать центром туризма, куда стремятся люди не только из Питера

23:48, 11 февраля 2017, ПАИ

Известный радиоведущий и шоумен Сергей Стиллавин, побывав в Пскове пришел к выводу, что город «обязан стать центром туризма, куда стремятся люди не только из Питера». Об этом он написал в социальной сети Instagram.

«Признаться, никак себе не представлял до сего дня, какой он - Псков? Знал, конечно, что это русский край на границе с эстонцами, но никаких конкретных образов в голове не было. Оказавшись здесь, понимаю, что много утрачено за годы войны, но и тех величественных храмов и крепких средневековых зданий с маленькими окнами-бойницами достаточно, чтобы почувствовать мощь истории», - написал он.

Напомним, ранее Псковское агентство информации сообщало, что Сергей Стиллавин и его коллега Рустам Вахидов 11 февраля приедут в Псков для подготовки нового выпуска программы «Большой тест-драйв», посвященной очередной автомобильной новинке.

Стиллавин и Вахидов побывали в Пскове и Михайловском, а также посетили памятник бойцам 6-й роты в Черехе.

Сергей Стиллавин – известный российский теле- и радиоведущий. С января 2012 года вместе с Рустамом Вахидовым и Владимиром Пастуховым (первый сезон) он является ведущим передачи «Большой тест-драйв» на телеканале «Россия 2». Кроме того, видеообзоры популярных автомобилей Стиллавин и Вахидов выкладывают на YouTube-канале «Большой тест-драйв».