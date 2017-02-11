0
17:14
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
17:02
«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала
14:52
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове
11:59
Фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр» пройдет сегодня в Пскове
11:37
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится первый показ спектакля лаборатории Олега Лоевского
10:08
Сегодня в Островском районе состоится Церемония открытия Всероссийских соревнований по биатлону
20:01
В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в надругательстве над 4-летним племянником
Еще новости
Общество

Сергей Стиллавин: Псков обязан стать центром туризма, куда стремятся люди не только из Питера

Известный радиоведущий и шоумен Сергей Стиллавин, побывав в Пскове пришел к выводу, что город «обязан стать центром туризма, куда стремятся люди не только из Питера». Об этом он написал в социальной сети Instagram.

«Признаться, никак себе не представлял до сего дня, какой он - Псков? Знал, конечно, что это русский край на границе с эстонцами, но никаких конкретных образов в голове не было. Оказавшись здесь, понимаю, что много утрачено за годы войны, но и тех величественных храмов и крепких средневековых зданий с маленькими окнами-бойницами достаточно, чтобы почувствовать мощь истории», - написал он.

Фото из социальной сети Instagram

Напомним, ранее Псковское агентство информации сообщало, что Сергей Стиллавин и его коллега Рустам Вахидов 11 февраля приедут в Псков для подготовки нового выпуска программы «Большой тест-драйв», посвященной очередной автомобильной новинке.

Стиллавин и Вахидов побывали в Пскове и Михайловском, а также посетили памятник бойцам 6-й роты в Черехе.

Сергей Стиллавин – известный российский теле- и радиоведущий. С января 2012 года вместе с Рустамом Вахидовым и Владимиром Пастуховым (первый сезон) он является ведущим передачи «Большой тест-драйв» на телеканале «Россия 2». Кроме того, видеообзоры популярных автомобилей Стиллавин и Вахидов выкладывают на YouTube-канале «Большой тест-драйв».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
11 февраля 2017
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала
11 февраля 2017
«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове
11 февраля 2017
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове 7
Фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр» пройдет сегодня в Пскове
11 февраля 2017
Фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр» пройдет сегодня в Пскове
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится первый показ спектакля лаборатории Олега Лоевского
11 февраля 2017
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится первый показ спектакля лаборатории Олега Лоевского
Сегодня в Островском районе состоится Церемония открытия Всероссийских соревнований по биатлону
11 февраля 2017
Сегодня в Островском районе состоится Церемония открытия Всероссийских соревнований по биатлону
В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в надругательстве над 4-летним племянником
10 февраля 2017
В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в надругательстве над 4-летним племянником
11 февраля в псковских автобусах будет введена новая система оплаты проезда
10 февраля 2017
11 февраля в псковских автобусах будет введена новая система оплаты проезда 3

Идет загрузка...