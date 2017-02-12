13-кратная Паралимпийская чемпионка вручила удостоверение мастера спорта псковской спортсменке-колясочнице

18:10, 12 февраля 2017, ПАИ

12 февраля в Центре студенческих инициатив Псковского государственного университета состоялась встреча 13-кратной Паралимпийской чемпионки, 8-кратной чемпионки мира, 43-кратной чемпионки Европы, депутата Государственной Думы Римы Баталовой с псковскими спортсменами с ограниченными возможностями. Об этом Псковскому агентству информации сообщил заместитель директора Центра спортивной подготовки Матвей Петров.

На встрече присутствовали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, которым Рима Баталова рассказала о своих достижениях, о спортивной борьбе и преодолениях. Также спортсмены обсудили с парламентарием насущные вопросы.

В завершение встречи Рима Баталова вручила удостоверение мастера спорта России спортсменке-колясочнице Александре Васильевой, которая занимается настольным теннисом.

Затем Рима Баталова посетила матч хоккейных команд «Барсы» и «КомАр» в Ледовом дворце и спортивную «двойку».