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Спорт

13-кратная Паралимпийская чемпионка вручила удостоверение мастера спорта псковской спортсменке-колясочнице

12 февраля в Центре студенческих инициатив Псковского государственного университета состоялась встреча 13-кратной Паралимпийской чемпионки, 8-кратной чемпионки мира, 43-кратной чемпионки Европы, депутата Государственной Думы Римы Баталовой с псковскими спортсменами с ограниченными возможностями. Об этом Псковскому агентству информации сообщил заместитель директора Центра спортивной подготовки Матвей Петров.

На встрече присутствовали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, которым Рима Баталова рассказала о своих достижениях, о спортивной борьбе и преодолениях. Также спортсмены обсудили с парламентарием насущные вопросы.

В завершение встречи Рима Баталова вручила удостоверение мастера спорта России спортсменке-колясочнице Александре Васильевой, которая занимается настольным теннисом.

Затем Рима Баталова посетила матч хоккейных команд «Барсы» и «КомАр» в Ледовом дворце и спортивную «двойку».

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