Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей

01:47, 13 февраля 2017, ПАИ

9 февраля Совет некоммерческого партнёрства «Национальная гильдия градостроителей» избрал президентом организации сроком на 3 года экс-председателя псковского госкомитета по туризму, инвестициям и пространспенному развитию Наталью Трунову. Об этом она сообщали на своей странице в Facebook.

«Для меня это большая честь и ответственность. Во-первых, это доверие цеха. Пусть его определенной части. В состав гильдии сейчас входят, в основном, институты территориального планирования (Урбанистика, Град, Энко, Ленгипрогор и еще ряд организаций). Но также и такие организации, размышляющие о будущем городов как ЦСР Северо-Запад, Институт реформирования общественных финансов и др. Спасибо за доверие и предложения по развитию Гильдии, которые прозвучали на совете. Будем реализовывать», — написала по поводу своего назначения Трунова.

«Во-вторых, это доверие старших товарищей, — продолжила она. — Я специально не публиковала эту новость, чтобы между командировками найти в архиве фото с семинара градостроителей 2009 года. [...] И для меня это печальные кадры. Многие понимают почему. Но после таких президентов и председателей совета придется «держать марку». [На фотографиях изображены бывший председатель совета Гильдии, а теперь исполнительный директор ООО «Институт «Ленгипрогор» Юрий Перелыгин, а также бывший президент организации, профессор Московского архитектурного института (МАРХИ), член Общественной палаты РФ Вячеслав Глазычев, скончавшийся в 2012 году — ПАИ] В-третьих, в крайне непростой ситуации с градостроительством и градоустройством роль профессиональных ассоциаций существенно возрастает. Когда я читаю лекции в институте дизайна и урбанистики ИТМО, я часто привожу современную позиционную карту по отношению к городу, в которой явно видно, что субъект, который был бы заинтересован в развитии города (городов) в настоящее время отсутствует. На федеральном уровне такого объекта не существует (возможно, актуализации темы городской среды хотя бы позволит проблематизировать этот вопрос, если не сведется все к «урнам и скамейкам»). В регионах – все зависит от руководства, на муниципальном – мы знаем, как устроена налоговая и бюджетная система. Часто профессиональный цех подменяет собой субъекта развития по отношению к той или иной территории (зачастую на свой страх и риск)».

Напомним, Наталья Трунова родилась 25 декабря 1979 года в городе Мирном (Республика Саха). В 2002 году окончила философский факультет Санкт-Петербургского госуниверситета по специальности «Культуролог», а затем — аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, где защитила кандидатскую диссертацию по экономике. Она является автором более 30 научных работ, посвященных городскому и региональному развитию.

С 2002 по 2009 годы работала экспертом, руководителем проектного направления Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад». Весной 2010 году была назначена председателем новообразованного госкомитета Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию. В этой должности она проработала до ноября 2012 года. После её отставки по собственному желанию комитет был реформирован: в частности, сферу туризма вновь стал курировать госкомитет по культуре.

На посту председателя госкомитета Трунова прославилась прежде всего разработкой и реализацией проекта создания туристско-рекреационного кластера «Псковский», в частности, реконструкциями набережной Великой и Детского парка, развитием событийного и сельского туризма (в это время в Пскове появились праздники «Гардарика», «День скобаря», «Снежный град», «Медовый фестиваль»), активными проектными работами по созданию особой экономической зоны «Моглино».

После псковского этапа своей карьеры Наталья Трунова в 2012-2014 годах возглавляла ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области», а затем работала исполнительным директором ООО «Институт «Ленгипрогор», а с октября 2015 года является генеральным директором этой организации.