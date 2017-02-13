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Спорт

В Острове открылось выездное заседание комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи

13 февраля в Острове открылось выездное заседание комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, мероприятие проходит в спортивно-оздоровительном центре «Юность».

Губернатор Псковской области Андрей Турчак отметил, что правильным решением было начать работу комитета накануне: гости смогли познакомиться с историческим наследием региона, а также «прикоснулись к спортивной составляющей» - посмотрели Ледовый дворец Пскова, «двойку» в Борисовичах, пообщались и поделились опытом с молодыми спортсменами, приняли участие в открытии товарищеского матча по хоккею.

Глава региона напомнил, что в эти дни в Острове проходит Чемпионат России по биатлону среди юниоров, который является отборочным на Первенство мира. Андрей Турчак заметил, что база «Юность» - легендарная, здесь проходил подготовку не один чемпион. «Мы готовились принять международные соревнования, но из-за информационной войны союз биатлонистов России принял решение отказаться от проведения соревнования, но мы готовились, и инфраструктура базы преобразилась -  мы построили новое стрельбище, трибуны», - рассказал губернатор.

Он сообщил, что сегодня члены комитета Госдумы смогут посмотреть один из этапов соревнования, а также примут участие в награждении.

Отметим, что вопросы повестки дня заседания касаются работы администрации Псковской области по развитию спорта и туристической инфраструктуры.

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