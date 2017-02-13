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База «Юность» получит в 2019 году 380 млн рублей на развитие

Лыжно-биатлонный центр «Юность» в Островском районе получит 380 млн рублей на модернизацию физкультурно-оздоровительного комплекса и строительство гостиницы в 2019 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, об этом заявил заместитель директора Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Министерства спорта РФ Владимир Алексеев 13 февраля в рамках выездного заседания комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи в Острове.

За последние несколько лет в рамках подготовки к соревнованиям за счет бюджета и при участии компании «Лукойл» была проведена серьезная работа по совершенствованию инфраструктуры спортивной базы: приобретены снежные пушки и снегоуплотнительная техника, построены трибуны, оружейная комната и медиацентр. Претерпела изменения и сама биатлонная трасса. Здесь полностью реконструирован первый туннель и построен второй, перенесен и выровнен штрафной круг, реконструирован финишный подъем, произведена замена трибун. Союз биатлонистов России выделил средства на замену механических мишеней на электронные.

Напомним, в этом году на базе «Юность» должен был состояться этап  Чемпионата мира среди молодёжи и юниоров. Однако, после того, как исполком Международного союза биатлонистов (IBU) временно отстранил двух российских биатлонистов от соревнований в связи с дисциплинарными расследованиями МОК, Союз биатлонистов России (СБР) уведомил Международный союз биатлонистов об отказе от проведения Чемпионата в Острове.

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