0
12:49
На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций
01:47
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей
21:01
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
21:25
Росавиация разрешила «Псковавиа» выполнять коммерческие воздушные перевозки без ограничений
19:34
Минпромторг исключил водку и сигареты из продуктовых карточек
17:50
В 2016 году сотрудники псковского Роспотребнадзора изъяли 15 партий некачественных овощей и фруктов
16:06
В Пскове продаётся кафе
Еще новости
Экономика

На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций

На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций. Об этом сообщил председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев на выездном заседании, которое проходит  на спортивной базе «Юность» в Островском районе 13 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Михаила Дегтярёва, это «замечательный показатель». Он предложил учитывать эти данные при разработке предложений по продлению федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» и добавил, что опыт Псковской области в деле развития внутреннего и въездного туризма и привлечения инвестиций на эти цели следует транслировать в другие регионы. 

Он отметил, что важно проанализировать использование средств, чтобы было, «что предъявить президенту». «К деньгам надо подходить рачительно», - подчеркнул председатель комитета.

Затем Михаил Дегтярев вручил губернатору Псковской области Андрею Турчаку, председателю Госкомитета региона по физической культуре спорту Ивану Штылину, депутату Госдумы РФ Александру Козловскому и директору директор спортивно-оздоровительного центра  «Юность» Павлу Мищенкову почетные грамоты комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций
13 февраля 2017
На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей
13 февраля 2017
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей 11
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
10 февраля 2017
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
Росавиация разрешила «Псковавиа» выполнять коммерческие воздушные перевозки без ограничений
08 февраля 2017
Росавиация разрешила «Псковавиа» выполнять коммерческие воздушные перевозки без ограничений 4
Минпромторг исключил водку и сигареты из продуктовых карточек
08 февраля 2017
Минпромторг исключил водку и сигареты из продуктовых карточек
В 2016 году сотрудники псковского Роспотребнадзора изъяли 15 партий некачественных овощей и фруктов
08 февраля 2017
В 2016 году сотрудники псковского Роспотребнадзора изъяли 15 партий некачественных овощей и фруктов
В Пскове продаётся кафе
08 февраля 2017
В Пскове продаётся кафе 1
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН
08 февраля 2017
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН 6

Идет загрузка...