На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций

12:49, 13 февраля 2017, ПАИ

На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций. Об этом сообщил председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев на выездном заседании, которое проходит на спортивной базе «Юность» в Островском районе 13 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Михаила Дегтярёва, это «замечательный показатель». Он предложил учитывать эти данные при разработке предложений по продлению федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» и добавил, что опыт Псковской области в деле развития внутреннего и въездного туризма и привлечения инвестиций на эти цели следует транслировать в другие регионы.

Он отметил, что важно проанализировать использование средств, чтобы было, «что предъявить президенту». «К деньгам надо подходить рачительно», - подчеркнул председатель комитета.

Затем Михаил Дегтярев вручил губернатору Псковской области Андрею Турчаку, председателю Госкомитета региона по физической культуре спорту Ивану Штылину, депутату Госдумы РФ Александру Козловскому и директору директор спортивно-оздоровительного центра «Юность» Павлу Мищенкову почетные грамоты комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.