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Временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области назначен Андрей Никитин

Директор «Агентства стратегических инициатив» Андрей Никитин назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба главы государства.

В связи с заявлением губернатора Новгородской области Сергей Митина о досрочном прекращении полномочий сегодня , 13 февраля, президент принял его отставку по собственному желанию.

Напомним, срок полномочий Сергея Митина на посту губернатора истекал в октябре 2017 года. Он руководил Новгородской областью почти 10 лет.

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