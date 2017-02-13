Временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области назначен Андрей Никитин

13:43, 13 февраля 2017, ПАИ

Директор «Агентства стратегических инициатив» Андрей Никитин назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба главы государства.

В связи с заявлением губернатора Новгородской области Сергей Митина о досрочном прекращении полномочий сегодня , 13 февраля, президент принял его отставку по собственному желанию.

Напомним, срок полномочий Сергея Митина на посту губернатора истекал в октябре 2017 года. Он руководил Новгородской областью почти 10 лет.