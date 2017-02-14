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Александр Котов: Премия «Народное признание» собирает целую галерею выдающихся псковичей
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Александр Котов: Премия «Народное признание» собирает целую галерею выдающихся псковичей

«Премия «Народное признание» вот уже который год собирает целую галерею выдающихся псковичей», - сказал председатель Псковского областного Собрания, член жюри премии  Александр Котов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По его словам, каждый из номинантов обладает особыми качествами. «Кто-то делает нашу с вами жизнь чуточку лучше, кто-то уверенно ведёт за собой, других выдвигают за многолетнее следование призванию. Это достойные люди, чьи поступки можно ставить в пример. Особенно приятно, что в этом году в номинациях премии представлены наши коллеги – депутат Сергей Быков и член Молодёжного парламента Владимир Петров. Наверное, не совсем правильно мне как члену жюри обозначать свои предпочтения, но, думаю, в этом случае они очевидны. Я искренне желаю им победы, но при этом  убеждён, что вне зависимости от того, получат они статуэтки победителей или нет, их общественная деятельность продолжится», - подчеркнул Александр Котов.

Спикер Собрания поздравил всех, кто уже вошёл в номинации. «Это важный этап, за которым стоят сотни голосов читателей новостного ресурса. Это уже победа! И, конечно, спасибо коллективу Псковского агентства информации за внимание к человеческим историям, событиям, удивительным достижениям, из которых складывается наша жизнь», - заключил Александр Котов.

Напомним, что 13 февраля на сайте Псковского агентства информации завершился  второй тур голосования за финалистов премии. Теперь предстоит вынести своё решение членам жюри, в состав которого вошли 12 человек. Голос каждого из них равен 3% от общего количества, поступивших за всех претендентов в номинации во время второго тура голосования.

В этом году в 11 номинациях премии были представлены 104 претендента на награду. По итогам первого тура голосования на сайте Псковского агентства информации  в каждой номинации определились тройки лидеров, которые вышли во второй тур.

Учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.

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