Глава Псковского отделения Сбербанка: «Народное признание» - важная программа поддержки талантливых псковичей

09:10, 15 февраля 2017, ПАИ

«Народное признание» – это не только марка качества, но и важная программа поддержки талантливых, одаренных псковичей, любящих свое дело», - сказала член жюри премии, управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По ее словам, члены жюри ежегодно отдают свои голоса самым достойным кандидатам, среди которых не только талантливые люди и их поступки, но и успешные компании, являющиеся лицом Пскова и области.

«Стать победителем «Народного признания» – большая честь для каждого, кто вкладывает всю душу в то, что делает», - подчеркнула Анна Тарасенко.​

Напомним, что 13 февраля на сайте Псковского агентства информации завершился второй тур голосования за финалистов премии. Теперь предстоит вынести своё решение членам жюри, в состав которого вошли 12 человек. Голос каждого из них равен 3% от общего количества, поступивших за всех претендентов в номинации во время второго тура голосования.

В этом году в 11 номинациях премии были представлены 104 претендента на награду. По итогам первого тура голосования на сайте Псковского агентства информации в каждой номинации определились тройки лидеров, которые вышли во второй тур.

Учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.