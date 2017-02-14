В Пскове обсудили вопросы выплаты пенсии должникам

16:18, 14 февраля 2017, ПАИ

В Управлении Пенсионного фонда в Пскове и Псковском районе состоялась трехсторонняя встреча руководства УПФР, руководителей отделений службы судебных приставов №1, №2, Псковского района и представителей псковского подразделения ПАО Сбербанка России. Темой встречи послужила проблема получения пенсий, социальных выплат гражданами у которых из данных выплат производятся удержания по исполнительным документам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского отделения Пенсионного фонда.

С 2016 года в клиентскую службу Управления стали поступать обращения пенсионеров о списании в ПАО Сбербанк России получаемых ими через ПФР выплат (пенсий, социальных выплат) в полном размере. После проведенных уточнений выяснялось, что в данных случаях в Управление от службы судебных приставов поступали исполнительные документы на удержания, по причине несвоевременной оплаты гражданами коммунальных платежей, различных штрафов, страховых взносов в ПФР. Управлением в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400- ФЗ «О страховых пенсиях» производились удержания из пенсии этих граждан в размере, не превышающем 50% причитающейся пенсии, социальных выплат. Оставшаяся сумма перечисляется на расчетный счет гражданина согласно его заявления в Сбербанк. Однако, в связи с тем, что в Сбербанк поступал документ от службы судебных приставов на арест счета пенсионера-должника (в связи с неоплатой долга), оставшаяся сумма перечисляемых ПФР гражданину средств, так же списывалась для погашения задолженности и в результате пенсионеры остаются практически без средств к существованию.

Высылаемые в ПФР и Сбербанк на граждан-должников исполнительные документы осуществляются данным ведомством в соответствии с законодательством об исполнительном производстве.

«В соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» на банк возлагается обязанность исполнить содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств. Банк только исполняет указания судебного пристава-исполнителя, которым применена такая мера принудительного исполнения как обращение взыскания на имущество должника – денежные средства, находящиеся на его счете в кредитной организации, руководствуясь соответствующими нормами закона. Ответственность за вынесение постановлений лежит на судебном приставе-исполнителе, также как и контроль за ходом исполнительного производства. В случае претензий по поводу списания денежных средств клиентам следует обращаться в ОСП, судебный пристав-исполнитель, обладая информацией о произведенных взысканиях в рамках исполнительного производства, имеет возможность возвратить излишне взысканное гражданам», - прокомментировали специалисты псковского отделения банка.

Таким образом, Управление ПФР в Пскове и Псковском районе рекомендует пенсионерам незамедлительно реагировать (в течение 5 дней) на уведомления приставов об образовавшейся задолженности и своевременно их оплачивать, не доводя до произведения удержаний органами ПФР и Сбербанком, дабы избежать вышеуказанных ситуаций. Либо в целях получения оставшейся от произведенных ПФР удержаний суммы пенсий, социальных выплат, получать данные выплаты через почтовые отделения Почты России. Только в таком случае на сегодняшний момент граждане могут гарантированно не остаться без средств к существованию.